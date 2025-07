Dybala il Liverpool bussa alla porta Ma la Roma non vuole cedere

Il nodo è ancora da sciogliere, ma la determinazione di Dybala brucia come il primo giorno. La Roma conta su di lui per scrivere un nuovo capitolo, e lui non ha intenzione di deludere le aspettative. Nonostante le sfide fisiche e le sirene di altri club, la Joya resta fedele alla magica maglia giallorossa, pronto a tornare protagonista e a fare la differenza.

Paulo Dybala non ha mai smesso di sentirsi al centro del progetto. Nemmeno ora, che il fisico chiede pazienza e il campo ancora lo aspetta. I giorni scorrono tra terapie e lavoro personalizzato, ma l'argentino ha un obiettivo preciso: tornare protagonista nella Roma che riparte da Gasperini e da una nuova identità tecnica. E se le condizioni fisiche rappresentano ancora una variabile, la volontà della Joya non è mai stata così chiara. Il nodo ingaggio e la posizione del club. In viale Tolstoj si ragiona, e non da oggi, su un tema tanto delicato quanto inevitabile: l'ingaggio dell'argentino pesa – eccome – sulle casse giallorosse.

