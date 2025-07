Egitto danzatrice del ventre italiana arrestata con l' accusa di offesa alla morale

Un caso che scuote l’opinione pubblica internazionale: Linda Martino, danzatrice del ventre italiana, è stata arrestata al Cairo con l’accusa di offesa alla morale. Le autorità egiziane, considerandola una loro cittadina, si rifiutano di fornire dettagli a Roma, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e i diritti delle donne straniere in Egitto. Un episodio che fa riflettere sulle tensioni tra culture e diritti universali.

Le autorità del Cairo considerano la donna, Linda Martino, una loro cittadina e si rifiutano di fornire informazioni a Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Egitto, danzatrice del ventre italiana arrestata con l'accusa di "offesa alla morale"

