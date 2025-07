De Pieri verso l’addio in prestito dall’Inter? Un ex nerazzurro si sta muovendo in prima linea per portarlo al Monza!

L’estate porta con sé grandi novità per il Monza, pronto a riscrivere il proprio futuro dopo la retrocessione e il cambio di proprietà. Un ex nerazzurro, attualmente in prestito dall’Inter, sta mettendo in campo tutte le sue energie per portarlo in Brianza. Tra ambizioni e opportunità, si apre ufficialmente una nuova era per il club, che questa mattina si prepara a iniziare la preparazione estiva sotto una luce completamente diversa.

La situazione. Si apre ufficialmente oggi la nuova era del Monza. Dopo la retrocessione in Serie B e il cambio di proprietà, il club brianzolo si ritroverà questa mattina presso il centro sportivo “Silvio Berlusconi” per iniziare la preparazione estiva. A guidare la ricostruzione del progetto sarà il nuovo direttore sportivo Nicolas Burdisso, ex difensore centrale con un passato all’Inter, alla Roma e alla Fiorentina, che ha intrapreso la carriera dirigenziale con ambizione e idee chiare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Pieri verso l’addio in prestito dall’Inter? Un ex nerazzurro si sta muovendo in prima linea per portarlo al Monza!

In questa notizia si parla di: pieri - addio - prestito - inter

Ecco quanto può risparmiare l'Inter in caso di addio di questi sei giocatori Vai su Facebook

Le notizie del 30 gennaio 2025 di calciomercato: se arriva Gimenez il Milan cede Morata al Galatasaray. Juve, affondo per Danso; Rigore negato al Dall'Ara, Ziliani: Ricordate cosa accadde in Bologna-Juve del 2004?; Inter, De Pieri può lasciare la squadra: 2 offerte sul tavolo.

Inter, De Pieri può lasciare la squadra: 2 offerte sul tavolo - Le due squadre sulle sue tracce sono il Monza e la Juve Stabia che hanno fatto una richiesta di informazioni all’ Inter per capire quali sono le intenzioni sul futuro del giovane. passioneinter.com scrive

De Pieri verso il prestito: il Monza spinge per il talento dell’Inter - De Pieri può lasciare l’Inter in prestito: ecco come stanno le cose per il talento dei nerazzurri Giacomo De Pieri, diciottenne di proprietà dell‘Inter, è seguito con particolare attenzione dalla Juve ... Secondo informazione.it