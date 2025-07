Alluvione in Texas | il direttore-eroe morto per salvare le bambine Sarah Lila e la strage delle piccole inghiottite dal fiume

Le acque impetuose hanno portato via vite preziose e distrutto interi quartieri, lasciando un velo di dolore e speranza tra la comunità. Tra i racconti di coraggio, si distingue quello del direttore eroe, che ha sacrificato la vita per salvare le innocenti Sarah e Lila, mentre il fiume si è inghiottito altre piccole vittime. Un dramma che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e spietata, ma anche fonte di atti di straordinario eroismo.

Il bilancio delle vittime delle alluvioni in Texas, nel sud degli Stati Uniti, supera gli 80 morti (82 ufficilali) e aumenterà ulteriormente, come ipotizzato dalle autorita locali, mentre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Alluvione in Texas: il direttore-eroe morto per salvare le bambine. Sarah, Lila e la strage delle «piccole inghiottite» dal fiume

