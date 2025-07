Lenzini | Agli Europei per regalare emozioni all’Italia Vi racconto una Nazionale speciale

Lenzini agli Europei per regalare emozioni all’Italia: vi racconto una nazionale speciale. L’armonia del gruppo femminile si riflette anche in una canzone, “Unwritten” di Natasha Bedingfield, diventata il simbolo di un legame forte e di un entusiasmo condiviso. Questa melodia, riscoperta tra le giovani grazie a TikTok, ha unito le giocatrici in un momento di pura sintonia. Un esempio di come lo spirito di squadra vada oltre il campo, creando ricordi indimenticabili per tutta l’Italia.

(Adnkronos) – L'armonia del gruppo Italia agli Europei femminili in Svizzera sta tutta in una canzone. Unwritten, quella hit di Natasha Bedingfield lanciata nel 2004 e tornata di moda nell'ultimo anno con il gancio di TikTok. "Qualche settimana fa ce la siamo ritrovata durante un'attivazione, abbiamo iniziato a cantarla tutte insieme. Da lì, è diventato

