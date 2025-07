vis pesaro dal forte senso di appartenenza

La Vis Pesaro si prepara a sorprendere con un progetto autentico e radicato nel territorio. Contrariamente alle tendenze, questa squadra punta tutto sulla valorizzazione dei talenti locali e sul rafforzamento del senso di appartenenza, elementi fondamentali per creare un gruppo coeso e competitivo. La riconferma di leader come Tonucci ne è la testimonianza, evidenziando un impegno concreto verso una stagione all'insegna della passione e dell'identità . A proposito di pesaresi doc...

Sarà una Vis rinnovata in ogni reparto quella che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione. Una squadra, quella pesarese,che andrà contro alla moda di riempire la propria rosa di giocatori stranieri. Infatti il mercato biancorosso è stato improntato sulla volontà di creare un forte senso di appartenenza e la riconferma di tanti leader dello spogliatoio, rinnovo di Tonucci in primis, ne è la prova. A proposito di pesaresi doc attualmente in rosa il portiere Daniel Fratti, rientrato nella sua città natale dopo le esperienze in D con Fidelis Andria e Trestina, per ottenere la maglia da titolare se la dovrà vedere con Alessio Pozzi( vice di Vukovic dallo scorso Gennaio) e Alessandro Guarnone.