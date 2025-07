Carico disperso temporaneamente chiuso un tratto della Telesina

Per consentire la pulizia del manto stradale, in seguito a un carico disperso, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Caianello, sulla strada statale 372 "Telesina", al km 46,600 all'altezza di Solopaca. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.