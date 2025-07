Marche l’orgoglio di Acquaroli | Siamo l’Ohio d’Italia A sinistra un fronte di 19 sigle non so come farà Ricci…

In un panorama politico spesso caratterizzato da retorica e slogan vuoti, Francesco Acquaroli si distingue per la sua chiarezza e concretezza. Presidente delle Marche, ma con un pizzico di ironia che sottolinea il suo impegno a cambiare le cose, Acquaroli rivendica i successi ottenuti nel suo primo mandato, trasformando la regione in un punto nevralgico delle dinamiche italiane. Un esempio di leadership che guardi ai fatti, non alle parole.

«Presidente delle Marche? Pardon dell’ Ohio d’Italia ». Così si definisce, con una punta d’ironia e molta concretezza, Francesco Acquaroli, governatore in quota Fratelli d’Italia, in un’intervista per La VeritĂ , a firma Antonio Rossitto. Nessuna necessitĂ di toni altisonanti: il presidente si affida ai fatti, rivendicando i risultati di un primo mandato che ha trasformato la regione da periferia dimenticata a snodo cruciale delle dinamiche nazionali. Una regione diventata «laboratorio politico», dove il pragmatismo si fa bussola per il centrodestra. Acquaroli: “Le Marche sono l’Ohio d’Italia”. «Questa improvvisa attenzione un po’ mi gratifica e un po’ mi sorprende. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marche, l’orgoglio di Acquaroli: “Siamo l’Ohio d’Italia. A sinistra un fronte di 19 sigle, non so come farĂ Ricci…”

