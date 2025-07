Solo il Real Madrid resiste alla spinta

In un panorama calcistico in continua evoluzione, solo il Real Madrid resiste alla tempesta di investimenti e cambiamenti. La finestra di mercato estiva si apre con spese da capogiro, puntando a rafforzare le squadre per la stagione successiva. Mentre molti club seguono questa corsa sfrenata, il Madrid si conferma come bastione di stabilità e tradizione, pronto a scrivere ancora pagine di successo. Ma quanto durerà questa resilienza?

2025-07-07 06:37:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: L Un'apertura del mercato della firma Nella sua finestra estiva porta La spesa esorbitante di milioni di euro dai club. La missione principale di questo non è altro che Rafforza i tuoi modelli di fronte alla stagione successiva. Un "piccolo" aiuta a raggiungere tutti gli obiettivi sportivi marcati. Negli ultimi anni, la tendenza ha portato al Premier Sii il campionato che spende di più. In questo mercato, la situazione non è molto diversa. In effetti, è sempre lo stesso. Evidenziando che siamo solo dentro I primi giorni di luglio E questo è ancora sottratto Due mesi Per chiudere questa finestra estiva, secondo TransferMmarkt, questa lega ha già speso 1.

