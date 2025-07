Milan Allegri ha il nuovo bomber | è un suo pupillo che coppia con Gimenez

Il Milan di Allegri si prepara a una rivoluzione, con un nuovo pupillo pronto a fare coppia con Gimenez. Il club rossonero si riunisce oggi a Milanello, segnando l'inizio di un progetto ambizioso che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. La squadra è ancora in costruzione, ma l'entusiasmo e la determinazione sono alle stelle: il Milan sta scrivendo il suo nuovo capitolo, e tutto fa pensare che questa sarà una stagione da ricordare.

Il club rossonero di raduna oggi ma la squadra è ancora da completare: Allegri avrà il nuovo bomber, è un suo pupillo (Ansa Foto) – SerieAnews La stagione non è ancora iniziata, ma a Milanello si respira già aria di cambiamento. È lunedì mattina e, sotto il sole di luglio, i primi motori iniziano a scaldarsi: il Milan è il primo club di Serie A a radunarsi per dare ufficialmente il via alla nuova annata, con Massimiliano Allegri di nuovo in panchina. Una scena già vista, ma questa volta il contesto è tutto diverso. Nuova dirigenza, nuove idee e – forse – nuovi protagonisti.

Milan, la prima missione di Allegri: rivitalizzare il bomber Giménez - Il primo incarico di Allegri al Milan sarà rivitalizzare Santiago Giménez, il talentuoso attaccante trapiantato in rossonero.

