Per i giudici si tramandano anche le password: così i tuoi parenti sapranno tutto di te (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Le password di un defunto fanno parte della sua eredità. Ad esprimersi in tal senso è stato il Tribunale di Milano, come riportato da Tgcom24. Insomma, per i giudici non esiste nessun problema se i parenti di una persona deceduta possono accedere a tutti i suoi profili su internet, scoprendo – eventualmente – anche i segreti più intimi e nascosti. password come eredità, così il provvedimento del Tribunale Le password, come ogni “avere digitale“, fanno parte dell’eredità di un defunto. Lo decide, analizzando un caso specifico, il Tribunale di Milano, che autorizza una donna ad entrare in possesso delle parole chiave del marito morto per quel che concerne i profili social, l’account di posta e quello iCloud. Il caso La donna ha portato all’attenzione dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Ledi un defunto fanno parte della sua eredità. Ad esprimersi in tal senso è stato il Tribunale di Milano, come riportato da Tgcom24. Insomma, per inon esiste nessun problema se idi una persona deceduta possono accedere a tutti i suoi profili su internet, scoprendo – eventualmente –i segreti più intimi e nascosti.come eredità,il provvedimento del Tribunale Le, come ogni “avere digitale“, fanno parte dell’eredità di un defunto. Lo decide, analizzando un caso specifico, il Tribunale di Milano, che autorizza una donna ad entrare in possesso delle parole chiave del marito morto per quel che concerne i profili social, l’account di posta e quello iCloud. Il caso La donna ha portato all’attenzione dei ...

