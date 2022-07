Pd: Zingaretti, 'non si vince se costretti a stare insieme, ma se convinti' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Con Enrico Letta alla guida il Pd è arrivato forte e competitivo alla vigilia delle elezioni politiche e sosteniamo con lealtà e convinzione l'azione del Governo guidato da Mario Draghi. In vista del 2023, siamo chiamati a fare una proposta al Paese sulla quale raccogliere consenso per vincere. L'iniziativa del 'campo largo' fu una reazione utile contro un'idea di Pd isolato e settario che ci ha portato tante sconfitte". Così Nicola Zingaretti in un intervento a 'The Post Internazionale – Tpi'. "Ma ora attenzione a non generare confusione. Il motore di un'alleanza, aggregazione o definizione di un 'campo' non può avvenire a prescindere da un indirizzo. Deve avere un'anima, dei valori, una visione, un programma per radicarsi nella società e rappresentarne le ambizioni. Non si vince se ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Con Enrico Letta alla guida il Pd è arrivato forte e competitivo alla vigilia delle elezioni politiche e sosteniamo con lealtà e convinzione l'azione del Governo guidato da Mario Draghi. In vista del 2023, siamo chiamati a fare una proposta al Paese sulla quale raccogliere consenso perre. L'iniziativa del 'campo largo' fu una reazione utile contro un'idea di Pd isolato e settario che ci ha portato tante sconfitte". Così Nicolain un intervento a 'The Post Internazionale – Tpi'. "Ma ora attenzione a non generare confusione. Il motore di un'alleanza, aggregazione o definizione di un 'campo' non può avvenire a prescindere da un indirizzo. Deve avere un'anima, dei valori, una visione, un programma per radicarsi nella società e rappresentarne le ambizioni. Non sise ...

