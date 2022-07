(Di giovedì 7 luglio 2022) Il Tribunale del capoluogo lombardo ha autorizzato una donna ad entrare in possesso delledel marito ...

Il Tribunale del capoluogo lombardo ha autorizzato una donna ad entrare in possesso delledel marito ...Secondo Meliti 'la decisione del Tribunale dirisponde certamente ad un interesse meritorio di tutela dei figli minori ma, allo stesso tempo, evidenzia una falla normativa nel sistema di ... Milano, le password degli account vanno agli eredi Il Tribunale del capoluogo lombardo ha autorizzato una donna ad entrare in possesso delle password del marito defunto ...L’eredità digitale rischia di mandare in soffitta il diritto alla privacy. Solleva più di un interrogativo il provvedimento emesso pochi giorni fa dal Tribunale di Milano che ...