Marmolada | vigile del fuoco | ' impressionante calpestare quei detriti' **

(Di giovedì 7 luglio 2022) Canazei, 7 lug. (Adnkronos) - Il profilo della Marmolada è impresso negli occhi di chi qui ci vive, è stampato in ricordi e fotografie di turisti e appassionati di montagna ma ora quell'immagine non esiste più: la valanga di domenica 3 luglio ha cambiato i connotati del ghiacciaio, ha trascinato in basso tonnellate di, ha sepolto diversi escursionisti uccidendone almeno dieci. E la trasformazione è evidente, potente,anche per chi, per lavoro, è abituato ai disastri. "Era la prima volta che tornavo sulla Marmolada e dall'elicottero la parte la zona del distacco è evidente: c'è una lingua di colata più scura" un groviglio di ghiaccio ee "quando uno ci va sopra e pensa di poterqualcosa fa una certa impressione" spiega all'Adnkronos Moreno Togni dei vigili del ...