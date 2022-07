**M5S: travaglio in assemblea su uscita governo, Buffagni 'non si scelga su sondaggi'** (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Un'assemblea tesa, dove il documento consegnato da Giuseppe Conte al premier Mario Draghi sembra mettere d'accordo i più, soprattutto per i toni e le questioni poste. Ma dove emerge con forza la voglia dei parlamentari M5S, soprattutto i senatori, di abbandonare la nave del governo Draghi. Dopo le parole di Conte in apertura dell'assemblea tenutasi in serata e terminata dopo la mezzanotte, fuoco di fila di interventi contro la permanenza nell'esecutivo, raccontano alcuni presenti all'Adnkronos. Tra i più convinti, per fare alcuni nomi del Movimento della prima ora, Laura Bottici e Alberto Airola. Il senatore torinese, in particolare, ha manifestato il suo scetticismo sulle risposte attese dal premier, "spacceranno 4 perline colorate per l'oro di Montezuma", ha messo in guardia i colleghi. Ricordando per uno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Un'tesa, dove il documento consegnato da Giuseppe Conte al premier Mario Draghi sembra mettere d'accordo i più, soprattutto per i toni e le questioni poste. Ma dove emerge con forza la voglia dei parlamentari M5S, soprattutto i senatori, di abbandonare la nave delDraghi. Dopo le parole di Conte in apertura dell'tenutasi in serata e terminata dopo la mezzanotte, fuoco di fila di interventi contro la permanenza nell'esecutivo, raccontano alcuni presenti all'Adnkronos. Tra i più convinti, per fare alcuni nomi del Movimento della prima ora, Laura Bottici e Alberto Airola. Il senatore torinese, in particolare, ha manifestato il suo scetticismo sulle risposte attese dal premier, "spacceranno 4 perline colorate per l'oro di Montezuma", ha messo in guardia i colleghi. Ricordando per uno ...

