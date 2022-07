Lenovo raddoppia: dopo l’Inter anche il Monza in Serie A (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella giornata di oggi, giovedì 7 luglio, il Monza ha presentato il suo nuovo sponsor di maglia in vista delle prossime due stagioni. Il club brianzolo ha siglato un’intesa con Motorola, il cui brand sarà presente sulle divise da gioco indossate dai calciatori grazie all’iconica “M”. Non solo Motorola accompagnerà i biancorossi in campo anche Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella giornata di oggi, giovedì 7 luglio, ilha presentato il suo nuovo sponsor di maglia in vista delle prossime due stagioni. Il club brianzolo ha siglato un’intesa con Motorola, il cui brand sarà presente sulle divise da gioco indossate dai calciatori grazie all’iconica “M”. Non solo Motorola accompagnerà i biancorossi in campoCalcio e Finanza.

