Legali dell'ex ad Aspi: "Dal processo emergera' che il ponte Morandi e' crollato per un vizio costruttivo" (Di giovedì 7 luglio 2022) "Credo che tutti desiderino potere avere un accertamento della verita', quindi una giustizia con verita' nel rispetto effettivo delle regole del processo e percio' anche del contraddittorio delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Credo che tutti desiderino potere avere un accertamentoa verita', quindi una giustizia con verita' nel rispetto effettivoe regole dele percio' anche del contraddittorioe ...

Pubblicità

wireditalia : Via libera dell'Europarlamento. Bocciata la risoluzione che mirava ad affossare la tassonomia proposta dalla Commis… - santegidionews : Chiediamo di reinserire la figura del Garante dell'immigrazione,di allargare i corridoi umanitari anche ai migranti… - GarantoCH : Lettera aperta di @garanto @Sarah_Wyss insieme a @transfairTweets e @pvbapc @BaGysi al #Consiglio federale, in risp… - antiproibizion2 : @PCocurullo Lei è cattolica no? Ed è contro le droghe illegali, giusto? Invece quelle legali tipo l'#AlcolLetale le… - ADM_assdemxmi : RT @wireditalia: Via libera dell'Europarlamento. Bocciata la risoluzione che mirava ad affossare la tassonomia proposta dalla Commissione e… -