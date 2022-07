La Fiorentina ha chiuso per Jovic e stringe per Dodo’ (Di giovedì 7 luglio 2022) Prosegue la campagna di rafforzamento dei viola che li vedrà impegnati dopo sette anni in una competizione europea. Dopo Mandragora, la Fiorentina ha chiuso per Jovic, attaccante del Real Madrid, e ora va in pressing su Dodo’, terzino dello Shakthar Donetsk. La Fiorentina ha chiuso per Jovic: quali sono i dettagli dell’affare? E’ praticamente fatta per il serbo che arriverà dal Real Madrid a titolo definitivo e gratuito con una formula particolare. Il giocatore, difatti, firmerà un contratto biennale da 2,5 milioni di euro, e sarà lui stesso a decidere se attivare l’opzione già concordata per altre due stagioni con stipendio raddoppiato (5 milioni a stagione) o liberarsi a parametro zero. Se invece, l’addio dovesse consumarsi prima dei due anni di contratto, i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Prosegue la campagna di rafforzamento dei viola che li vedrà impegnati dopo sette anni in una competizione europea. Dopo Mandragora, lahaper, attaccante del Real Madrid, e ora va in pressing su, terzino dello Shakthar Donetsk. Lahaper: quali sono i dettagli dell’affare? E’ praticamente fatta per il serbo che arriverà dal Real Madrid a titolo definitivo e gratuito con una formula particolare. Il giocatore, difatti, firmerà un contratto biennale da 2,5 milioni di euro, e sarà lui stesso a decidere se attivare l’opzione già concordata per altre due stagioni con stipendio raddoppiato (5 milioni a stagione) o liberarsi a parametro zero. Se invece, l’addio dovesse consumarsi prima dei due anni di contratto, i ...

