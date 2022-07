Imbrattati con scritte i muri della sede Uil a Palermo (Di giovedì 7 luglio 2022) scritte anonime sui muri della sede regionale della Uil Sicilia e Area vasta, in via Enrico Albanese 92/A a Palermo. "I soliti ignoti, muniti di bombolette spray e scarsa fantasia, hanno attaccato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022)anonime suiregionaleUil Sicilia e Area vasta, in via Enrico Albanese 92/A a. "I soliti ignoti, muniti di bombolette spray e scarsa fantasia, hanno attaccato la ...

Pubblicità

ilmentalist : @JoJo201272 Mai sub-umani quanto le folle di femministe e simili che al termine di ogni corteo lasciano i muri imbr… - TexTexgordon2 : RT @Newsinunclick: La Cgil: 'Stupida provocazione di chi non conosce la nostra storia' Varese - Questa notte sono stati imbrattati i muri d… - AdelmoLampis : @lorenzhaus @myrtamerlino Chi si indigna per dei muri imbrattati con la verità, e al contempo finge di non vedere i… - Newsinunclick : La Cgil: 'Stupida provocazione di chi non conosce la nostra storia' Varese - Questa notte sono stati imbrattati i m… -