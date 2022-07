Il PSG torna ad allenarsi | l’abbraccio tra Donnarumma e Messi | VIDEO

(Di giovedì 7 luglio 2022) Gianluigie Lionelsi abbracciano, in palestra, nel giorno in cui il PSG ha ripreso gli allenamenti per la nuova stagione. Annata importante, per i parigini, chiamati a vincere la Champions con il nuovo tecnico Christophe Galtier

Pubblicità

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Il @PSG_inside torna ad allenarsi: l'abbraccio tra @gigiodonna1 e #Messi | #VIDEO - @Ligue1UberEats #Ligue1UberEats #Ligu… - PianetaMilan : Il @PSG_inside torna ad allenarsi: l'abbraccio tra @gigiodonna1 e #Messi | #VIDEO - @Ligue1UberEats #Ligue1UberEats… - mirkopioltini74 : Di Marzio: 'Il PSG frena su Sanches, torna di moda Tanganga' - infoitsport : Di Marzio: 'Il PSG frena su Sanches, torna di moda Tanganga' - MilanNewsit : Di Marzio: 'Il PSG frena su Sanches, torna di moda Tanganga' -

11giovani.it

... il grande ritorno Paul Pogbain bianconero a quasi 10 anni dal suo esordio con la maglia ... 13 mln euro 16) JEREMY MENEZ Trasferimento: dalal Milan a parametro zero nell'estate 2014 Valore ...'Siamo in pista!' Andrea Canavesesul palcoscenico regionale e lo fa ripartendo dalla cima della piramide, lo fa ripartendo dal ... Poi Venaria,e il ritorno nell'orbita Juve tra Under 13 e ... PSG - Torna Ivan Veronesi per l'Under 17, arriva Maurizio Ciniero per l'Under 19 In evidenza PANCHINE - Rimangono nello staff guidato dal direttore sportivo Armando Iattoni e dal direttore tecnico Maurizio Calamita Simone Raviolo (Under 15) e Manuel D’Errico (Under 14) Il Psg comunica di aver ...TORINO - Partita la giostra, non si ferma più. Il caso De Ligt ha innescato un effetto domino che sta stravolgendo il mercato bianconero, raddoppia il buco in difesa ma raddoppiano anche le operazioni ...