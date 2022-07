Il Parlamento Ue vuole l’aborto tra i diritti fondamentali, ma la destra vota contro: tra i No anche quello di Francesca Donato e Tajani (Di giovedì 7 luglio 2022) l’aborto tra i diritti fondamentali dell’Unione europea. A proporlo è l’Eurocamera durante una seduta plenaria a Strasburgo in cui si è discusso della recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. Una risoluzione che prima ha condannato «fermamente la regressione in materia di diritti delle donne e di salute sessuale» e poi ha proposto l’inserimento dell’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Approvata con 324 voti favorevoli, i contrari erano 115 in tutto. Oltre a 38 astenuti. Chi ha votato contro sono gli eurodeputati dell’ala più destra del Parlamento, quindi i membri del gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr), Identità e democrazia (Id), il Partito popolare europeo ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022)tra idell’Unione europea. A proporlo è l’Eurocamera durante una seduta plenaria a Strasburgo in cui si è discusso della recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. Una risoluzione che prima ha condannato «fermamente la regressione in materia didelle donne e di salute sessuale» e poi ha proposto l’inserimento delnella Carta deidell’Ue. Approvata con 324 voti favorevoli, i contrari erano 115 in tutto. Oltre a 38 astenuti. Chi hatosono gli eurodeputati dell’ala piùdel, quindi i membri del gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr), Identità e democrazia (Id), il Partito popolare europeo ...

Piu_Europa : Berlusconi è in disappunto con chi (noi) vuole che il Parlamento discuta pdl depositata 3 anni fa in Commissione Gi… - 78alexb : RT @MartaLeonori: Il #ParlamentoEuropeo chiede il diritto all'#aborto #sicuro e #legale. L’Europa si conferma a fianco dell’#autodetermina… - cavalierebianc5 : RT @LegaCamera: Riccardo Molinari: La Lega vuole impedire che col Paese in piena emergenza il Parlamento diventi teatro degli spot elettor… - thewaterflea : RT @LegaCamera: Riccardo Molinari: La Lega vuole impedire che col Paese in piena emergenza il Parlamento diventi teatro degli spot elettor… - agiliberti51 : @flo81libel @ivanscalfarotto @matteorenzi Per approvare le leggi ci vogliono i numeri, il coraggio ci vuole quando… -