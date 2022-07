Il Milan riscatta Messias dal Crotone

Pubblicità

Junior Messias rimane in rossonero. Lo annuncia ilin una nota sul proprio sito in cui spiega di aver "acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone FC. L'attaccante brasiliano ha firmato ...Junior Messias resta in rossonero, con lo scudetto sul petto. Blitz del brasiliano a Casaper apporre la firma sul nuovo contratto fino al 2025 e diventare così un giocatore dela titolo definitivo. Era infatti in prestito dal Crotone: il club milanese pagherà 4,5 milioni di euro più bonus alla società calabrese per il suo cartellino, cifra inferiore rispetto ai 5,4 ...Sul sito rossonero il comunicato: "L'attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024" ...Milan, la cessione è ufficiale con il giocatore che resta in Serie A: addio in prestito con diritto di riscatto e controriscatto Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore del Lecce. Il giovane attaccante ...