“GF Vip” 7, nel cast anche la Prof di corsivo? L’indiscrezione (Di giovedì 7 luglio 2022) Alfonso Signorini è al lavoro per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“. La scorsa edizione è stata un autentico successo, ma il conduttore e autore del reality show vuole replicare. Alcuni concorrenti sono già ufficiali. Signorini sta lasciando qualche indizio sul suo account social. Si dice che Pamela Prati tornerà nella casa più spiata d’Italia e l’indizio sarebbe un rossetto lasciato in un taxi. Nel cast del “GF Vip” 7, però, potrebbe esserci anche Elisa Esposito, la famosissima Prof di corsivo di Tik Tok. (Continua dopo la foto…) “GF Vip 7”, spifferati i nomi di tre concorrenti: bel colpo di Signorini Chi è Elisa Esposito Elisa Esposito è divenuta famosa sui social ed in particolare su Tik Tok nelle vesti di Prof di corsivo. Dopo aver concluso la scuola di estetista, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 7 luglio 2022) Alfonso Signorini è al lavoro per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“. La scorsa edizione è stata un autentico successo, ma il conduttore e autore del reality show vuole replicare. Alcuni concorrenti sono già ufficiali. Signorini sta lasciando qualche indizio sul suo account social. Si dice che Pamela Prati tornerà nella casa più spiata d’Italia e l’indizio sarebbe un rossetto lasciato in un taxi. Neldel “GF Vip” 7, però, potrebbe esserciElisa Esposito, la famosissimadidi Tik Tok. (Continua dopo la foto…) “GF Vip 7”, spifferati i nomi di tre concorrenti: bel colpo di Signorini Chi è Elisa Esposito Elisa Esposito è divenuta famosa sui social ed in particolare su Tik Tok nelle vesti didi. Dopo aver concluso la scuola di estetista, ...

Pubblicità

Novella_2000 : Back to school torna in tv! Federica Panicucci conduce, nel cast due ex vippone del GF Vip 6 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino nel cast di Tale e Quale Show? La confessione dell'ex gieffina - _Mela_vip_ : RT @Pontifex_it: Tutti i giorni Dio passa e getta un seme nel terreno della nostra vita. Far crescere quel germoglio dipende da noi, dalla… - soloioanne : Mi piace come la pensa Silvia…veramente lei è Rossella sono state le ragazze più educate qua sopra,in questi mesi t… -