Genoa, proposta danese per Charpentier (Di giovedì 7 luglio 2022) Continuano ad arrivare proposte al Genoa per la cessione di Gabriel Charpentier. Ultimo club ad iscriversi alla lunga lista di pretendenti in... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Continuano ad arrivare proposte alper la cessione di Gabriel. Ultimo club ad iscriversi alla lunga lista di pretendenti in...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Ora #Dragusin in attesa dei documenti per definire l'accordo con il #Genoa: l'intesa c'è, bisogna solo prendere vis… - sportli26181512 : Genoa, tentativo con Fagioli per sbloccare Cambiaso alla Juve: I tentennamenti di Radu Dragusin, ancora indeciso se… - pazzamentejuve : Juventus e Genoa non hanno ancora chiuso in maniera positiva la trattativa per Andrea Cambiaso. Radu Dragusin sareb… - Emanuel70123144 : RT @GiovaAlbanese: Ora #Dragusin in attesa dei documenti per definire l'accordo con il #Genoa: l'intesa c'è, bisogna solo prendere visione… - ClaraPorta4 : RT @GiovaAlbanese: Ora #Dragusin in attesa dei documenti per definire l'accordo con il #Genoa: l'intesa c'è, bisogna solo prendere visione… -