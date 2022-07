G20 | Wang ha già visto Lavrov | in serata Blinken

Pubblicità

pointofnews : #ucraina - #russia: le news sulla #guerra di oggi 7 luglio. G20, ministri degli #esteri a Bali: attesa per l’incont… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Mosca accerchia Slovyansk. G20, ministri degli Esteri a Bali: attesa per l’incontro Wang-Bli… - loavessisaputo1 : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, Mosca accerchia la città di Slovyansk. Zelensky: “Distrutta università a Kharkiv da un attacco missili… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Mosca accerchia la città di Slovyansk. Zelensky: “Distrutta università a Kharkiv da un attac… - lucasti84 : RT @GiuliaBelard: #G20, reparto psichiatria. Brutti segnali per l'utilità del format. Vigilia del summit dei ministri degli Esteri a Bali.… -

Il ministro degli Esteri cineseYi ha già avuto diversi bilaterali a margine delministeriale di Bali, in Indonesia, tra cui l'omologo russo Serghei Lavrov, mentre in serata sarà la volta del segretario di Stato Usa, Antony ...I ministri degli Esteri delsono in viaggio verso Bali per un meeting, con la partecipazione ... Attesa per l'incontro del ministro degli Esteri cineseYi e l'omologo Usa Antony Blinken. L'...Members of the G-20 account for about 80% of the world's economic output, two-thirds of the world's population and about three-quarters of global trade.Russian Foreign Minister Sergey Lavrov told his Chinese counterpart Wang Yi on the sidelines of the G20 meeting in Bali on Thursday, that Russian forces are focused on protecting the civilian ...