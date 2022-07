F1, Pierre Gasly: “Due compagni di squadra non dovrebbero mai toccarsi” (Di giovedì 7 luglio 2022) Pierre Gasly esprime il proprio parere alla stampa alla vigilia del Gran Premio d’Austria, 11ma tappa del Mondiale di F1. Manca sempre meno alla sfida di Spielberg, tracciato ben noto a tutti i protagonisti che segue di una settimana un interessantissimo round che abbiamo vissuto in quel di Silverstone (Regno Unito). L’ex vincitore del GP d’Italia tenta di rifarsi dopo una difficile trasferta in Inghilterra. Ricordiamo infatti il ritiro per quest’ultimo dopo un contatto nel primo settore della pista con il compagno di squadra Yuki Tsunoda che ha completamente sbagliato la staccata della ‘Village’. L’ex portacolori della Red Bull ha riportato ai microfoni della propria formazione. “Dopo aver rivisto il GP di settimana scorsa posso affermare che sia stato un bellissimo fine settimana di gare per tutti gli appassionati. Sono davvero ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)esprime il proprio parere alla stampa alla vigilia del Gran Premio d’Austria, 11ma tappa del Mondiale di F1. Manca sempre meno alla sfida di Spielberg, tracciato ben noto a tutti i protagonisti che segue di una settimana un interessantissimo round che abbiamo vissuto in quel di Silverstone (Regno Unito). L’ex vincitore del GP d’Italia tenta di rifarsi dopo una difficile trasferta in Inghilterra. Ricordiamo infatti il ritiro per quest’ultimo dopo un contatto nel primo settore della pista con il compagno diYuki Tsunoda che ha completamente sbagliato la staccata della ‘Village’. L’ex portacolori della Red Bull ha riportato ai microfoni della propria formazione. “Dopo aver rivisto il GP di settimana scorsa posso affermare che sia stato un bellissimo fine settimana di gare per tutti gli appassionati. Sono davvero ...

