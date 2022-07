F1, Helmut Marko: “Sainz è stato sfortunato ad avere Verstappen come compagno di squadra” (Di giovedì 7 luglio 2022) Helmut Marko torna a parlare della Ferrari in un’intervista di Motorsport-Magazin.com. L’austriaco parla principalmente di Carols Sainz, pilota spagnolo che settimana scorsa ha vinto per la prima volta in carriera in quel di Silverstone. L’Inghilterra ha sorriso al #55 del gruppo che tenta di confermarsi in quel di Spielberg, tracciato molto particolare che tra le altre cose accoglierà anche la seconda Sprint Race dell’anno dopo quanto abbiamo commentato in quel di Imola (GP Emilia Romagna). L’ex vincitore della 24h Le Mans ha riportato ai media: “C’era indignazione, alcune persone pensavano che Carlos fosse morto. Anche il suo sviluppo è stato molto buono e la differenza tra lui e Max Verstappen era minima. Abbiamo fatto la nostra scelta in base alla velocità, ma in ogni caso Carlos è ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)torna a parlare della Ferrari in un’intervista di Motorsport-Magazin.com. L’austriaco parla principalmente di Carols, pilota spagnolo che settimana scorsa ha vinto per la prima volta in carriera in quel di Silverstone. L’Inghilterra ha sorriso al #55 del gruppo che tenta di confermarsi in quel di Spielberg, tracciato molto particolare che tra le altre cose accoglierà anche la seconda Sprint Race dell’anno dopo quanto abbiamo commentato in quel di Imola (GP Emilia Romagna). L’ex vincitore della 24h Le Mans ha riportato ai media: “C’era indignazione, alcune persone pensavano che Carlos fosse morto. Anche il suo sviluppo èmolto buono e la differenza tra lui e Maxera minima. Abbiamo fatto la nostra scelta in base alla velocità, ma in ogni caso Carlos è ...

Pubblicità

motorboxcom : #F1 La #RedBull è particolarmente ottimista in vista della gara di casa. Helmut Marko elenca i motivi di questo ott… - pmfnike : @poesiadeimotori Helmut Marko è perennemente ubriaco - AleDr3132 : @poesiadeimotori Che gran coglione Helmut Marko ma perché non vai in pensione - voidjaake : ma perché helmut marko ancora parla? - LordoesF1 : RT @poesiadeimotori: Helmut Marko ha definito #Tsunoda un “bambino problematico” che va in escandescenza nei team radio, e per questo hanno… -