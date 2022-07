Elon Musk-Twitter | operazione acquisto a rischio

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – L’diper l’di“è in grave pericolo”. Lo scrive il Washington Post citando fonti “che hanno familiarità con la questione”. L’intesa disarebbe a, viene spiegato, perché la controparte che fa capo aavrebbe concluso “che le cifre disugli account fake non sono verificabili”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'offerta da 44 miliardi di dollari di Elon Musk per acquistare Twitter è in serio pericolo dopo che il patron di Tesla e Space X e il suo entourage hanno concluso che le cifre del social sugli account spam non sono verificabili. Lo scrive il Washington Post citando fonti "che hanno familiarità con la questione". L'intesa di acquisto sarebbe a rischio, viene spiegato, perché la controparte che fa capo a Musk avrebbe concluso "che le cifre di Twitter sugli account fake non sono verificabili". Milano, 7 lug. (LaPresse) - L'accordo da 44 miliardi di dollari per la vendita di Twitter a Elon Musk sarebbe a rischio a causa delle cifre relative agli account spam.