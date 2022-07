Doja Cat ha una cotta per un attore di Stranger Things e chiede aiuto a Noah Schnapp: lui pubblica i DM (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutti pazzi per Stranger Things e per gli attori della serie. Tra i fan del sottosopra, dei demogorgoni, di Vecna, di Eddie, Will, Undici e gli altri protagonisti c’è anche una famosissima cantante. A quanto pare infatti Doja Cat ha una cotta per Joseph Quinn. L’artista di Say So non riusciva a trovare il profilo ufficiale dell’attore e così ha pensato bene di contattare Noah Schnapp su Instagram per fargli fare da ponte. ‘Will’ le ha passato l’account di Joseph e subito dopo ha pubblicato la conversazione privata su Tik Tok! Nello screen caricato si legge Doja Cat che chiede: “Ciao Noah, puoi dire a Joseph di contattarmi? No aspetta, ma ha una fidanzata? Non trovo il suo Twitter o Instagram per ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutti pazzi pere per gli attori della serie. Tra i fan del sottosopra, dei demogorgoni, di Vecna, di Eddie, Will, Undici e gli altri protagonisti c’è anche una famosissima cantante. A quanto pare infattiCat ha unaper Joseph Quinn. L’artista di Say So non riusciva a trovare il profilo ufficiale dell’e così ha pensato bene di contattaresu Instagram per fargli fare da ponte. ‘Will’ le ha passato l’account di Joseph e subito dopo hato la conversazione privata su Tik Tok! Nello screen caricato si leggeCat che: “Ciao, puoi dire a Joseph di contattarmi? No aspetta, ma ha una fidanzata? Non trovo il suo Twitter o Instagram per ...

StraNotizie : Doja Cat ha una cotta per un attore di Stranger Things e chiede aiuto a Noah Schnapp: lui pubblica i DM - _unkiss_ : RT @trickstemrys: percependo moltissimo doja cat pure io se fossi famosa userei la mia fama per flirtare con joseph quinn - _unkiss_ : RT @gIiindifferenti: doja cat se avesse la cultura di tiktok italia avrebbe postato un video elencando i motivi per cui joseph quinn si dov… - _MalGr_ : RT @lulmars: noah schnapp e doja cat sotto casa di joseph quinn. così proprio - hazaddicted : Percependo tantissimo Doja Cat che innamorata di Joseph Quinn chiede a Noah se può passarle il suo contatto ???? -