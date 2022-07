Cos’è la lassità vaginale post partum | cosa comporta e come intervenire

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 7 luglio 2022) Quella del parto è un’esperienza a tutti gli effetti stravolgente per le donne che, sia dal punto di vista fisico che psicologico, subiscono una serie di cambiamenti importanti. Alcuni di questi tendono a risolversi spontaneamente in maniera fisiologica, altri invece potrebbero richiedere più tempo, trattamenti adeguati e una maggiore attenzione. È il caso della cosiddetta, la condizione per cui i muscoli della vagina perdono di tono innescando una serie di conseguenze sia sulla propria soddisfazione sessuale che di problemi di salute.si intende peranticipato si parla diin riferimento alla perdita del tono muscolare dei tessuti che ...