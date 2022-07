Cloud nazionale, la cordata Tim-Cdp-Leonardo-Sogei rilancia e ipoteca la gara (Di giovedì 7 luglio 2022) La compagine composta da Tim, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, in qualità di soggetto promotore ha esercitato, nel rispetto della normativa applicabile e della documentazione di gara, il diritto di prelazione nell’ambito della gara europea per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico nazionale indetta a gennaio 2022 da Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quanto comunica la compagine in una nota. Come riassume Il Messaggero, oggi si è riunito un cda straordinario di Cdp che segue il cda di Tim di ieri, prendendo entrambi la decisione di pareggiare l’offerta ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) La compagine composta da Tim,, Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e, in qualità di soggetto promotore ha esercitato, nel rispetto della normativa applicabile e della documentazione di, il diritto di prelazione nell’ambito dellaeuropea per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategicoindetta a gennaio 2022 da Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quanto comunica la compagine in una nota. Come riassume Il Messaggero, oggi si è riunito un cda straordinario di Cdp che segue il cda di Tim di ieri, prendendo entrambi la decisione di pareggiare l’offerta ...

