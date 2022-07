Calcio: Udinese. Amichevole alla Dacia Arena con il Chelsea (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 29 luglio test di lusso per il team friulano di Andrea Sottil. UDINE - "Un match dal grandissimo spessore internazionale, un test di lusso per i bianconeri, per chiudere il programma delle ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 29 luglio test di lusso per il team friulano di Andrea Sottil. UDINE - "Un match dal grandissimo spessore internazionale, un test di lusso per i bianconeri, per chiudere il programma delle ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Udinese. Amichevole alla Dacia Arena con il Chelsea - sportface2016 : #Udinese, il 29 luglio test col #Chelsea - FGuardiella : Calcio: Udinese, abbonamenti senza aumenti per il settimo anno - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Udinese, abbonamenti senza aumenti per il settimo anno La campagna, in quat… - sportli26181512 : Calciomercato Juve, torna il pressing su Molina: Per l'esterno dell'Udinese pronta un'offerta da 15 milioni, ma la… -