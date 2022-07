Cahill: «Credo che Siner mi abbia scelto per non avere rimpianti in futuro. Ha la mentalità di Hewitt» (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Corriere della Sera intervista il supercoach di Jannik Sinner, Darren Cahill. Affiancherà Simone Vagnozzi. Ha già assistito Hewitt, Agassi e la rumena Halep portandoli al top. «Il periodo di prova di Wimbledon è stato molto positivo: conoscevo Jannik come giocatore ma non come persona. Mi ha impressionato. È umile, spiritoso, ben educato e pieno di passione per il tennis. Queste sono le doti umane più importanti per me. Poi viene l’atleta, le cui qualità sono sotto gli occhi di tutti». Sinner ha perso contro uno straordinario Djokovic, ma gli spunti sono solo positivi. «Martedì Jannik ha capito di poter giocare alla pari con l’ex n.1 del mondo. Non è un’informazione da poco. Ha capito che una partita con i top player è fatta di fasi e che dovrà alzare l’intensità del suo tennis insieme al livello, come ha fatto Novak dal terzo set in poi. Jannik, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Corriere della Sera intervista il supercoach di Jannik Sinner, Darren. Affiancherà Simone Vagnozzi. Ha già assistito, Agassi e la rumena Halep portandoli al top. «Il periodo di prova di Wimbledon è stato molto positivo: conoscevo Jannik come giocatore ma non come persona. Mi ha impressionato. È umile, spiritoso, ben educato e pieno di passione per il tennis. Queste sono le doti umane più importanti per me. Poi viene l’atleta, le cui qualità sono sotto gli occhi di tutti». Sinner ha perso contro uno straordinario Djokovic, ma gli spunti sono solo positivi. «Martedì Jannik ha capito di poter giocare alla pari con l’ex n.1 del mondo. Non è un’informazione da poco. Ha capito che una partita con i top player è fatta di fasi e che dovrà alzare l’intensità del suo tennis insieme al livello, come ha fatto Novak dal terzo set in poi. Jannik, ...

