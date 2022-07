Al via il Premio Aila a Taormina con Eleonora Daniele e Iva Zanicchi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 luglio 2022) Un’occasione artistica, culturale e di benessere con un affaccio impagabile. La XXI edizione delProgetto Donna è promossa dalla Fondazionepresieduta dal professor Francesco Bove. La manifestazione si svolgerà nel magnifico Teatro didall’8 al 9 luglio 2022. Introdotte da Veronica Maya il 9 luglio saranno premiate le eccellenze che si sono distinte per la promozione e la salvaguardia della salute della donna. La madrina d’eccezione dell’evento sarà Iva2022: tutti i premiati Ilè assegnato a coloro che si sono distinti per la promozione della salute della donna in ogni campo. L’ambito riconoscimento andrà al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, per il suo impegno a favore ...