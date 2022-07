Vinicio Marchioni | ' Io | nella profezia di Virzì su Roma città essiccata'

Pubblicità

'Cosa mi diede quel film Da una parte la patente per il cinema da protagonista, dall'altra uno dei lavori più intensi mai fatti, per un film che ha lasciato il segno'.ricorda così il set di '20 sigarette', il film che Aureliano Amadei diresse a partire dalla sua stessa esperienza dell'attentato a Nassirya del 2003 e che stasera viene proiettato, ...Prima a Berlino il 4 e 5 luglio con protagonisti Valentina Lodovini e, poi, dal 9 all'11 settembre , a Viterbo nel Cortile di Palazzo di Priori. Le prevendite del ... Intervista con Vinicio Marchioni: "Pasolini, la mia lettura negli anni in cui si è contro tutto" «Cosa mi diede quel film Da una parte la patente per il cinema da protagonista, dall’altra uno dei lavori più intensi mai fatti, per un film che ha lasciato il ...In tantissimi si ricorderanno del personaggio di Lucio Fabiani, meglio conosciuto come Scrocchiazeppi, in Romanzo Criminale.