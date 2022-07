Ultime Notizie – Fedez contro Selvaggia Lucarelli: cosa è successo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fedez contro Selvaggia Lucarelli. Lo scontro si accende sui social tra il rapper e la giornalista. Ad accendere la miccia, un breve video che il cantante pubblica su Instagram. Fedez posa con un addetto alla sicurezza dei concerti, diventato una ‘star’ per le reazioni alla musica non proprio stellare che è costretto ad ascoltare durante alcuni eventi. “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”, le parole di Lucarelli per commentare l’immagine postata da Fedez. Il rapper, a stretto giro, replica. “Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022). Lo ssi accende sui social tra il rapper e la giornalista. Ad accendere la miccia, un breve video che il cantante pubblica su Instagram.posa con un addetto alla sicurezza dei concerti, diventato una ‘star’ per le reazioni alla musica non proprio stellare che è costretto ad ascoltare durante alcuni eventi. “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”, le parole diper commentare l’immagine postata da. Il rapper, a stretto giro, replica. “Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da ...

