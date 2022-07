Tassonomia, via libera da Parlamento Ue a gas e nucleare green (Di mercoledì 6 luglio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo non ha respinto l'atto delegato sulla Tassonomia della Commissione che prevede l'inclusione di specifiche attività energetiche dei settori del gas e del nucleare nell'elenco di attività economiche eco-sostenibili, comprese nella cosiddetta Tassonomia UE.Sono stati 278 i deputati che hanno votato a favore del veto, 328 contro e 33 si sono astenuti. Per porre il veto alla proposta della Commissione sarebbe stata necessaria una maggioranza assoluta di 353 deputati. Se Parlamento e Consiglio non sollevano obiezioni alla proposta entro l'11 luglio 2022, l'atto delegato sulla Tassonomia entrerà in vigore e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2023. La Commissione ritiene che gli investimenti privati possano avere un ruolo nelle attività ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ileuropeo non ha respinto l'atto delegato sulladella Commissione che prevede l'inclusione di specifiche attività energetiche dei settori del gas e delnell'elenco di attività economiche eco-sostenibili, comprese nella cosiddettaUE.Sono stati 278 i deputati che hanno votato a favore del veto, 328 contro e 33 si sono astenuti. Per porre il veto alla proposta della Commissione sarebbe stata necessaria una maggioranza assoluta di 353 deputati. See Consiglio non sollevano obiezioni alla proposta entro l'11 luglio 2022, l'atto delegato sullaentrerà in vigore e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2023. La Commissione ritiene che gli investimenti privati possano avere un ruolo nelle attività ...

