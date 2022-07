Sparatoria Illinois: il killer preparava una nuova strage (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il killer della parata del 4 luglio alla periferia di Chicago "pensava seriamente" di compiere un'altra strage nell'area di Madison, sempre in Illinois. Lo ha detto la polizia dopo la prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildella parata del 4 luglio alla periferia di Chicago "pensava seriamente" di compiere un'altranell'area di Madison, sempre in. Lo ha detto la polizia dopo la prima ...

Pubblicità

TgLa7 : Al momento sono almeno nove le vittime nella sparatoria avvenuta a #HighlandPark, a nord di #Chicago, durante una p… - Agenzia_Ansa : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, almeno un morto seconddo i media locali. Ci sarebbero diversi feriti… - TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - infoitestero : Chi è Robert Crimo, il killer della sparatoria del 4 luglio in Illinois - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: ???????? #usa #sparatoria in #illinois 7 omicidi -