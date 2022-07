Salernitana | Radovanovic | «Il nostro obiettivo è la salvezza | nulla di più»

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il calciatore dellaha parlato degli obiettivi della squadra granata per la prossima stagione Ivan, centrocampista e difensore della, in conferenza stampa ha parlato degli obiettivi della squadra granata per la prossima stagione. OBIETTIVI – «Siamo quasi una neopromossa e non dobbiamo perdere umiltà, visto come ci siamo salvati. Credo che quest’anno serviranno molti più punti rispetto all’anno scorso per la, cerchiamo di arrivare il prima possibile a 40. Nessuno parlerà di qualcosa in più della. Dobbiamo partire bene, abbiamo subito partite alla nostra portata e dobbiamo fare più punti possibili fino a novembre quando ci sarà la sosta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Salerno. Piedi per terra e tanta voglia di lottare per la salvezza. Dal ritiro di Jenbach, in Austria, Ivan Radovanovic ha indicato la strada che dovrà seguire il cavalluccio marino nel prossimo campionato di serie A. Il serbo, che Davide Nicola intende... Queste le parole del difensore della Salernitana Ivan Radovanovic, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Jenbach. "Abbiamo una bella ossatura dello scorso anno e questo sarà importante per..."