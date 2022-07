Roma | l’estorsione è un affare di famiglia | arrestati

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 luglio 2022)– Nella mattina odierna la Sezione “Reati contro il Patrimonio” della Squadra Mobile, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di otto persone, gravemente indiziate, a vario titolo, della commissione dei delitti di estorsione, di esercizio abusivo del credito e di usura, nonché di avere costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei predetti reati principalmente nella zona San Paolo della Capitale. In particolare le indagini, condotte nel periodo ricompreso tra il giugno 2020 ed il marzo 2021, con il supporto di attività tecnica, sono scaturite dalla denuncia di un piccolo esercente della Garbatella che, essendosi trovato in evidenti difficoltà ...