Recensione Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un nuovo viaggio nel Fòdlan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scopriamo insieme, in questa Recensione completa, a chi si può consigliare l’acquisto di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il nuovo musou targato Omega Force e ambientato nel franchise di Intelligent Systems Il genere dei musou in occidente è stato sempre un po’ affossato ed accantonato a causa delle sue meccaniche ripetitive e dell’inevitabile carenza tecnica, considerando l’altissimo numero di nemici normalmente presenti a schermo. Negli ultimi anni, però, alcune glorie ne hanno saputo elevare il nome. Se infatti Dynasty Warriors 9 è caduto subito nel dimenticatoio a causa di meccaniche ormai fin troppo datate, titoli come Persona 5 Strikers o Hyrule Warriors sono stati ampiamente apprezzati da pubblico e critica, forse anche ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scopriamo insieme, in questacompleta, a chi si può consigliare l’acquisto di, ilmusou targato Omega Force e ambientato nel franchise di Intelligent Systems Il genere dei musou in occidente è stato sempre un po’ affossato ed accantonato a causa delle sue meccaniche ripetitive e dell’inevitabile carenza tecnica, considerando l’altissimo numero di nemici normalmente presenti a schermo. Negli ultimi anni, però, alcune glorie ne hanno saputo elevare il nome. Se infatti Dynasty9 è caduto subito nel dimenticatoio a causa di meccaniche ormai fin troppo datate, titoli come Persona 5 Strikers o Hyrulesono stati ampiamente apprezzati da pubblico e critica, forse anche ...

tuttoteKit : Recensione Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un nuovo viaggio nel Fòdlan #FireEmblemWarriorsThreeHopes #InEvidenza… - AkibaGamers : Vesti i panni del mercenario Shez e decidi il futuro del Fódlan in Fire Emblem Warriors: Three Hopes, disponibile s… - SanremoAncheNoi : RT @ItaliaDiMetallo: Nuova recensione online: LIVING TARGET - Fire & Forget - Italia Di Metallo - ItaliaDiMetallo : Nuova recensione online: LIVING TARGET - Fire & Forget - Italia Di Metallo - GiocareOra : Fire Emblem Warriors: Three Hopes aggiunge profondità a Fodlan e aumenta le aspettative – Recensione… -