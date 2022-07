Preghiera del mattino del 6 Luglio 2022 | “Circondami di Te”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

JamesMartinSJ : Cari amici: Sono così felice di condividere la pubblicazione del mio nuovo libro 'Parlare con Dio: Le Grande Domand… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan, vi porto nel cuore… - vaticannews_it : Accoglienza calorosa del cardinale Pietro #Parolin a Kinshasa, nella sede della Conferenza episcopale. Tra canti, d… - avvaronica : RT @MorganilRamingo: Preghiera del Mattino ?? - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità -

pagina99

Una tragedia come quella della Marmolada - oltre alla pietà e allaper le vittime - dovrebbe anzitutto ispirare qualche riflessione sul significato e sulla ... sull'ordine, sulla bontà...In questo modo, Bernstein intreccia e contrasta il commento sociale e la. L'amarezza e la rabbiacoro di strada continuano a crescere e rendono più aspra ciascuna delle successive ... Preghiera del mattino di oggi 6 Luglio 2022 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A Medyka, al confine polacco-ucraino, un gruppo di emigrati russi assiste i profughi dalle zone del conflitto. Perché «è inutile perdere tempo a spiegare che non siamo d’accordo con chi comanda. Andia ...