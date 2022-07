(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’estate diventa sempre più calda, e non è solo questione di temperature ormai tropicali. Come se la stanno cavando i dodici segni zodiacali alle porte delle vacanze e stive? Scopriamolo insieme con l’. Il cielo dell’prossima Questo mese disi colora sempre di più delle caratteristiche, delle qualità e delle sensibilità, spiccatissime, del suo segno re, ovvero quello del Cancro. La posizione dei pianeti di questasi adatta perfettamente al clima caldo dell’estate che ci porta, volenti o nolenti a rallentare i nostri ritmi con la positiva conseguenza di lasciare un po’ più di spazio a riflessioni ed emozioni. Ancora pochi giorni e oltre al Sole e Mercurio anche Venere si sposterà nel quarto segno dello zodiaco rendendo ancora più ...

Pubblicità

infoitcultura : Oroscopo della settimana dall’11 luglio al 17 luglio - infoitcultura : Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le stelle dal 20 al 26 giugno - Arietevf : #ariete La presenza della Luna in aspetto di opposizione nel segno della Bilancia ... - gemellivf : #gemelli La Luna oggi si trova nel segno amico della Bilancia e le relazioni si imp... - cancrovf : #cancro La Luna oggi vi guarda di traverso dal segno della Bilancia e con i suoi i... -

I Gusti sessuali in base al segno zodiacale Gli Ariete amano il sesso impetuoso, con una preferenza per la posizionep ecorina e per i giochi di ruolo ; i Toro prediligono il sesso passionale e ...domani 7 luglio 2022 Leone (23 luglio - 23 agosto): ritroverete la determinazionedomani giovedì 7 luglio Leone umore È colpapaura o dell'istinto se siete spinti a tirarvi ...Le stelle hanno in serbo per questa estate molte sorprese per tutti i segni dell'oroscopo. Ecco le accoppiate vincenti secondo gli astri.Oroscopo settimanale da mercoledì 6 a martedì 12 luglio: le previsioni di Antonio Capitani Oggi è uscito il nuovo numero del magazine Vanity Fair al cui ...