Nudi per la vita: svelati i nomi dei VIP che parteciperanno al nuovo programma di Rai 2 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fervono i preparativi in vista della prossima stagione televisiva e, come vi abbiamo raccontato, saranno tante le novità che vedremo sulla seconda rete. Rai 2 cambia pelle e anche in prima serata ci saranno diverse proposte per il pubblico. Tra le novità in prime time il programma Nudi per la vita condotto da Mara Maionchi. “Nudi per la vita”, è un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. Nudi per la vita nasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per affrontare senza timore gli screening medici che possono salvarti la vita. E i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fervono i preparativi in vista della prossima stagione televisiva e, come vi abbiamo raccontato, saranno tante le novità che vedremo sulla seconda rete. Rai 2 cambia pelle e anche in prima serata ci saranno diverse proposte per il pubblico. Tra le novità in prime time ilper lacondotto da Mara Maionchi. “per la”, è un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport.per lanasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per affrontare senza timore gli screening medici che possono salvarti la. E i ...

Pubblicità

moonchi78468326 : @tarmablu È stata la diretta interessata a farlo capire e diciamo che essere oggettivi e unire i puntini non è così… - Max65111748 : @lauraboldrini Andare in giro nudi per strada, ostentando atti osceni in luogo pubblico, con falli di gomma e altre… - Davide85577925 : @Roberta7416 @MarioMongaretto @Carlino_Pesaro Invece di quelle sfilate di froci mezzi nudi per le strade non diciam… - enrick81 : @IntornoTv @Tvottiano @napoliforever89 @fabriziomico @famigliasimpson @1vs100tw @misterf_tweets @yosoyelfanal… - LiberoMagazine_ : #AlessandraMussolini e tanti altri nomi: ecco il cast completo di #Nudiperlavita, il nuovo programma condotto da… -