"Non eri inclusiva?", "Ti disprezzo". Scontro social tra chef Rubio e la Jebreal (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sui social l'ennesimo Scontro tra lo chef di Frascati e la giornalista palestinese. L'affondo di quest'ultima: "Tu giustifichi i terroristi, non può esserci dialogo con te" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Suil'ennesimotra lodi Frascati e la giornalista palestinese. L'affondo di quest'ultima: "Tu giustifichi i terroristi, non può esserci dialogo con te"

Pubblicità

DantiNicola : .@CarloCalenda bene gli studi, ma oggi al Parlamento Europeo abbiamo votato su #tassonomia per impedire di bloccare… - rubio_chef : Singolare come chi IERI lamentava censure (immotivatamente, vista la vita da privilegiata ????????????) provocandomi, dil… - CaBi_0811 : @_Arimoon88 Perché ti meravigli...non eri tu che hai da poco festeggiato i 18 anni con una mega festa? ?????????????????? - NoMoreLimone : @FrankDeSboer Ma non eri contrario a Dybala perché era sempre rotto? - PIFF_eri : @giastevenz @totofaz @diegointer23 Vista, non esiste che io aspetti ?? -