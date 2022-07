Lhc: tre nuove particelle in 24 ore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le operazioni di raccolta dati sono cominciate ieri all'acceleratore e ci sono già tre nuove aggiunte alla lista delle particelle “esotiche” Leggi su wired (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le operazioni di raccolta dati sono cominciate ieri all'acceleratore e ci sono già treaggiunte alla lista delle“esotiche”

Pubblicità

MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Il Cern di Ginevra apre una nuova frontiera per la fisica delle particelle. È stata ottenuta la prima collisione a ene… - Alfonso0070 : RT @FrancoScarsell2: Il Cern di Ginevra apre una nuova frontiera per la fisica delle particelle. È stata ottenuta la prima collisione a ene… - FrancoScarsell2 : Il Cern di Ginevra apre una nuova frontiera per la fisica delle particelle. È stata ottenuta la prima collisione a… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: della Fisica Sub Nucleare al Supercollisore del CERN di Ginevra #LHC aggiornato al Run3 dopo tre anni di stop. Siamo a 1… - NikeSkywalker : della Fisica Sub Nucleare al Supercollisore del CERN di Ginevra #LHC aggiornato al Run3 dopo tre anni di stop. Siam… -