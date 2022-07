Giovanni Allevi torna a parlare della lotta al mieloma: “Dolore fisico a tratti insostenibile”. E mostra il suo volto sofferente (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non ci girerò intorno, ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un Dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, così Giovanni Allevi lo scorso 18 giugno ha scritto il post più duro, il più difficile. E adesso, sempre via social, racconta la sua battaglia contro il cancro, senza nascondere le difficoltà. “Ma…l’anima, esiste? Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal Dolore fisico a tratti insostenibile. Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non ci girerò intorno, ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare unai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, cosìlo scorso 18 giugno ha scritto il post più duro, il più difficile. E adesso, sempre via social, racconta la sua battaglia contro il cancro, senza nascondere le difficoltà. “Ma…l’anima, esiste? Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal. Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla ...

