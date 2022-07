Fulham | fatta per un ex Lazio

Pubblicità

flamanc24 : RT @CarovillanoR: #Romagnoli è fatta Cardone dice cazzate #Romagnoli frenata Pedullà dice cazzate #Romagnoli a un passo Di Marzio cazzaro #… - CarovillanoR : #Romagnoli è fatta Cardone dice cazzate #Romagnoli frenata Pedullà dice cazzate #Romagnoli a un passo Di Marzio caz… - Aquila6811 : RT @CalcioPillole: #Fulham scatenato sul mercato: fatta per Andreas #Pereira. Al Manchester #United andranno 9 milioni di euro più bonus. h… - infoitsport : Fulham scatenato sul mercato: fatta per Andreas Pereira - CalcioPillole : #Fulham scatenato sul mercato: fatta per Andreas #Pereira. Al Manchester #United andranno 9 milioni di euro più bon… -

Dalla Premier League ilci ha provato in tutti i modi, spingendosi fino a 4 milioni di ... La Lazio per premiarlo della sceltaha messo sul piatto anche un posto da dirigente, ma per quello ...Commenta per primo João Palhinha dello Sporting Club di Lisbona sarà un giocatore del. I Cottagers, secondo Sky UK, sborseranno 23 milioni per la stella classe '95, che andrà a rinforzare le fila dell'ambiziosa neopromossa.Il Fulham chiude per l'ex Lazio Andreas Pereira: come riferisce Sky Sports UK, è fatta per il centrocampista del Manchester United, 9 milioni di euro più 2,5 di bonus.Uno dei volti simbolo del nuovo Napoli farà il suo esordio al centro sportivo di Castel Volturno. Il Corriere dello Sport fa così riferimento a Khvicha Kvaratskhelia: "Sarà uno dei primi a sottoporsi ...