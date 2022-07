Fabrizio Corona | pm chiede assoluzione per reati fiscali

(Di mercoledì 6 luglio 2022), il pml’in riferimento ai presunti. Secondo la difesa non c’è evasione Il pm Maurizio Ascione ha chiesto l’per, dopo il deposito di alcuni documenti da parte della difesa, in cui si proverebbe l’innocenza dell’imputato.deve rispondere del reato di evasione fiscale in riferimento al rinvenimento della somma di 2,6 milioni di euro rinvenuto, a seguito di una perquisizione, in una banca austriaca e nella controsoffitta dell’appartamento di Francesca Persi, amica e collaboratrice diall’epoca dei fatti, ovvero nel 2016. Leggi anche: ROCCO MORABITO È IN ITALIA, RESA ESECUTIVA L’ESTRADIZIONE Secondo la difesa, non si ...

Pubblicità

fanpage : Il pm di Milano ha chiesto l’assoluzione per Fabrizio Corona sulla vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti, tro… - rep_milano : Fabrizio Corona, 'evasione su 2,6 milioni': il pm chiede di assolverlo - mickshardana : @GiudittaPal Fa rimpiangere Fabrizio corona. E ho detto tutto. - Methamorphose30 : RT @fontanaalicee: fabrizio corona - Samvise94 : I concorrenti che vorrei al gf: - Vittorio Sgarbi - Pierluigi Diaco - Costantino Vitagliano - Fabrizio Corona - Kar… -

IL GIORNO

Il pm di Milano Maurizio Ascione ha chiesto l'assoluzione perimputato in un nuovo processo a Milano sempre per l'ormai famosa vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 in parte in un controsoffitto dell'amica e collaboratrice ...Il pm di Milano Maurizio Ascione ha chiesto l'assoluzione perimputato in un nuovo processo a Milano sempre per l'ormai famosa vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 in parte in un controsoffitto dell'amica e collaboratrice ... Fabrizio Corona, processo per evasione fiscale: il pm chiede l'assoluzione C'è chi riceve 15 o 20 sanzioni in una volta. De Pasquale: "Niente spot su nuove telecamere" C'è l'artigiano che vive a Chiaravalle, percorre tutti i giorni in auto la Paullese per andare a lavorare e ...All'ex re dei paparazzi viene contestato il mancato pagamento delle tasse su 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 in parte nel controsoffitto di un'amica, in parte in cassette di sicurezza ...