Decarbonizzazione, Acque SpA si aggiudica il premio Net Zero Award di Utilitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per essersi distinta per la sensibilità sul tema del cambiamento climatico e per aver avviato percorsi verso la Decarbonizzazione". È con questa motivazione che Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno, si è aggiudicata il premio Net Zero Award di Utilitalia, federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas. Oltre ad Acque, sono state premiate Veritas (Venezia) e Asia (Napoli). La cerimonia di premiazione è avvenuta martedì 5 luglio a Roma, a margine dell'evento "Il ruolo delle utilities fra sicurezza energetica e transizione ecologica", organizzato da Utilitalia in occasione dell'assemblea generale.

